بالصور.. تامر عاشور يوجه رسالة لجمهوره بعد نجاح حفله بالمنصورة

وجه الفنان تامر عاشور رسالة لجمهوره بعد نجاح حفله بالمنصورة، حيث نشر صور الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "اتبسط جداً معاكم و إن شاء الله نتقابل تاني قريب".

يشار إلى أن الفنان تامر عاشور أحيا واحدة من أضخم حفلات تخرج الطلاب بـالمنصورة وتحديداً مع خريجي دفعة

٢٠١٩ من أكاديمية الدلتا للعلوم .

وشهد الحفل حضورا غير مسبوق من آلاف الطلاب من مختلف المراحل فضلا عن أسر الخريجين الذين استمتعوا علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة بوصلات الغناء والرقص على أغانى تامر عاشور المميزة وهو ما

يعد امتدادا لنجاح ألبوم تامر عاشور الأخير "أيام".



وتألق الفنان تامر عاشور بتقديم باقة لامعة من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني وحصدت صيحات وهتافات الإعجاب طوال الحفل منها: "خيالي، حكايات، انطق، أيام، ده حكاية، افترقنا، يا أهلاً، قولوله سماح، محظوط، في بالي، مشوفناش، أنا راجع، خلصانه الحكاية".

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ومن ناحية آخرى يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفلاً غنائياً، يوم الخميس المقبل، بأحد نوادي مدينة الإسكندرية.