وجه الفنان تامر عاشور رسالة لجمهوره بعد نجاح حفله بالمنصورة، حيث نشر صور الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "اتبسط جداً معاكم و إن شاء الله نتقابل تاني قريب".
يشار إلى أن الفنان تامر عاشور أحيا واحدة من أضخم حفلات تخرج الطلاب بـالمنصورة وتحديداً مع خريجي دفعة٢٠١٩ من أكاديمية الدلتا للعلوم .
وشهد الحفل حضورا غير مسبوق من آلاف الطلاب من مختلف المراحل فضلا عن أسر الخريجين الذين استمتعوا علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة بوصلات الغناء والرقص على أغانى تامر عاشور المميزة وهو مايعد امتدادا لنجاح ألبوم تامر عاشور الأخير "أيام".
وتألق الفنان تامر عاشور بتقديم باقة لامعة من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني وحصدت صيحات وهتافات الإعجاب طوال الحفل منها: "خيالي، حكايات، انطق، أيام، ده حكاية، افترقنا، يا أهلاً، قولوله سماح، محظوط، في بالي، مشوفناش، أنا راجع، خلصانه الحكاية".
ومن ناحية آخرى يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفلاً غنائياً، يوم الخميس المقبل، بأحد نوادي مدينة الإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تامر عاشور يوجه رسالة لجمهوره بعد نجاح حفله بالمنصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.