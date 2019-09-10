نشر الفنان بعض الصور من جمهوره، الذي حضر أمس مسرحية "المتفائل"، في ليلتها الـ 38، وجاء ذلك عبر صفحتهالرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن مسرحية "المتفائل"، بطولة كل منسامح حسين، سهر الصايغ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، تامر الكاشف، زكريا معروف، مصطفى سامي، أمجد الحجار، آيات مجدي، و المسرحية من إخراج إسلام إمام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نجاح مسرحية "المتفائل" في الليلة الـ 38 على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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