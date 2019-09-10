بالصور.. نجاح مسرحية "المتفائل" في الليلة الـ 38 على التوالي

نشر الفنان بعض الصور من جمهوره، الذي حضر أمس مسرحية "المتفائل"، في ليلتها الـ 38، وجاء ذلك عبر صفحته

الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

يذكر أن مسرحية "المتفائل"، بطولة كل من

سامح حسين، سهر الصايغ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، تامر الكاشف، زكريا معروف، مصطفى سامي، أمجد الحجار، آيات مجدي، و المسرحية من إخراج إسلام إمام.

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