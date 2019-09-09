تعرفوا إلى والدة مريم حسين وجدتها.. لماذا تم الهجوم عليهما؟

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 11:48 مساءً - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه للمرة الأولى والدة الفنانة مريم حسين وجدتها.
وبدت الأخيرتان وهما تعزفان على انواع مختلفة من الطبلة. وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
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وأمها وجدتها @alzauqalrafea . مطليات الذوق الرفيع . اساور الشوميه الهبه اليديدهView this post on Instagram
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