بطريقة مفاجئة.. زوجة حاتم أمور تعلن اصابتها بألسرطان وتظهر حليقة الرأس والأخير يدعمها

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 11:48 مساءً - أعلنت ​هند التازي​ زوجة الفنان المغربي ​حاتم عمور​ إصابتها بالسرطان بطريقة مفاجئة وشجاعة حيث نشرت صورة لها وهي تقف حليقة الرأس في مواجهة زوجها بينما يضعان كفيهما على خدي بعضهما وينظران إلى بعضهما بكل حنان، أعلنت من خلالها هند أنها مصابة بالمرض ومعلقة عليها :”مصابة بالسرطان، ماذا في ذلك؟ الحمد لله.. أحافظ على طاقتي والابتسامة…الحياة جميلة … شكرا لزوجي ولعائلتي ولأصدقائي لوقوفهم بجانبي… أحبكم”، وأعاد حاتم نشر الصورة على صفحته وعلق عليها :”اللهم رب الناس ادهب الباس و اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما”.