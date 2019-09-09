ديفيد بيكهام يستعدُّ للزواج من عارضة أزياء صينية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعدُّ نجم كرة القدم السابق، ديفيد بيكهام، للزواج مرةً ثانيةً من عارضة الأزياء الصينية أنجيلا بابي، يوم غد الثلاثاء، في أجواء لندنية رومانسية.

لكن ليس على زوجته الحقيقية فيكتوريا القلق، إذ إنَّ بيكهام سيتزوج الثانية ضمن التزاماته الدعائية فقط للإعلان الترويجي الخاص بافتتاح فندق "ماكاو" الصيني الفخم في لندن خلال الأيام القادمة.

وبدا بيكهام البالغ من العمر 44 عامًا أنيقًا في لباس كلاسيكي من اللون الأسود، وقميصٍ أبيض وبيبيونة العنق، كما لو أنه عريس حقيقي، أثناء استعداده لتصوير الإعلان المستوحى من لندن وحداثتها.

بينما تألّقت عارضة الأزياء بابي في ثوب الزفاف الأبيض العاجي والذي جاء بدون حمالات مع خصر مرصوفٍ بدقة، وصفّفت شعرها على طريقة الكعكة، وظهر الثنائي وهما ينتظران جنبًا إلى جنب حافلة حمراء تقليدية من طابقين، وتحمل لوحةً كتب عليها عبارة "الضيوف المدعوون فقط".

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وتماشيًا مع استخدام الإعلان للصور البريطانية الشهيرة، كانت المجموعة الموجودة حول العروسين ترتدي ملابس عتيقة ملوّنة تبدو وكأنها تعكس تراث لندن المتأرجح في الستينات.

وسيضمُّ الفندق 200 متجر وثلاثة منتجعات صحية وأربعة نوادٍ صحية، بالإضافة إلى أنَّ واجهته استوحيت من الهندسة المعمارية الشهيرة في لندن وجاءت على طراز قصر ويستمنستر ومجلسي البرلمان.