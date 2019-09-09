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إبراهيم الحكمى فى القاهرة لتسجيل أغنية جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد المطرب السعودي إبراهيم الحكمى حالياً في أحد استوديوهات مدينة القاهرة، لتسجيل أغنية جديدة مع الموزع الموسيقى ياسر ماجد، ولم يتحدد الاسم النهائي للأغنية حتى الآن.

ومن المقرر أن تكون الأغنية مختلفة عن التى قدمها إبراهيم الحكمى من قبل، حسبما أكد ياسر ماجد.

ويعمل الحكمى على ألبومه الجديد منذ أكثر من عامين، وقد سجل معظم أغنياته فى ستوديو مهندس الصوت مصطفى رؤوف، ويتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين المصريين وعلى رأسهم أيمن بهجت قمر ووليد سعد اللذان قدما معه رائعته الغنائية تترى مسلسلى "الطوفان" و"نسرالصعيد"، وقد اشتهر الحكمى بمصر من خلال أغنية "هموم جبلين"، والتى قدمها منذ 5 سنوات كتتر لمسلسل "أبو هيبة فى جبل الحلال"، للنجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز.

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يذكر أن آخر أعمال المطرب إبراهيم الحكمى أغنية "مهما تبعد"، والتى طرحها على اليوتيوب، وهى من كلمات وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد الأمين، وهندسة صوتيه ياسر أنور.

 

 

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