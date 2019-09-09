شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفل توزيع شهادات وجوائز التميز بمهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان القومى للمسرح والفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان، شهادات وجوائز التميز للفائزين، التي منحتها لجان تحكيم المهرجان القومي للمسرح، وذلك بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية. وجاءت الجوائز كالتالي: 1- عرض الجميلة والوحش جائزة أفضل عرض اول انتاج أكاديمية الفنون. 2- عرض خيالات جائزة أفضل عرض ثان انتاج فرقة كيان ماريونيت المستقلة. 3- عرض غابة الاحلام جائزة أفضل عرض ثان انتاج مدرسة الزهراء الخاصة المنيا. شهادات التميز في التمثيل: 1- رحمة ممدوح في دور شمس عن عرض الحكاية روح. 2- كريم اسماعيل في دور الامير توت عن عرض عروس النيل. 3- يوسف محمد دور القرد عن عرض غابة الاحلام. 4- باترك رفيق عن عرض مملكة السوس. 5- فاطمة مجدي في دور رادوبي عن عرض سندريلا المصرية. 6- هناء شوقي في دور الاخت الاولي عن عرض سندريلا المصرية. 7- فاطمة طارق في دور الاخت الثانية عن عرض سندريلا المصرية. 8- سما سمير في دور بليدة عن مسرحية جزيرة الحياة. 9- زينة اسامة في دور الاميرة تيا عن مسرحية عروسة النيل. 10- ليلة سويدان في دور القطة عن مسرحية عروس النيل. 11- نادين خالد في دور الملكة الحمراء عن عرض اليس في بلاد العجائب. 12- فيروز هشام في دور عروس النيل عن مسرحية عروسة النيل. 13- شريهان شاذلي في دور نورسين عن عرض الجميلة والوحش. 14- شرين عطوة في دور زوجة الاب عن عرض سندريلا المصرية. 15- طه خليفة في دور علاء الدين عن عرض علاء الدين. 16- إيهاب الناصر في دور الجني عن عرض علاء الدين. 17- نيللي محمد صادق. 18- عمر فرحان تميز غناء فردي عن عرض اوبرا بنت عربي. - جائزة التميز في الاخراج : 1- محمد فوزي عن عرض خيالات فرقة كيان ماريونيت المستقلة. 2- رنا بركات عن عرض سمكمكينو قصر ثقافة الانفوشي الثقافة الجماهيرية. - جائزة افضل تاليف موسيقي والحان. 1- مارتينا طلعت عت مسرحية غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة – المنيا. 2- محمد مصطفي عن مسرحية – عرض سمكمكينو قصر ثقافة الانفوشي. 3- احمد حسني عن مسرحية الجميلة والوحش أكاديمية الفنون. - التميز في التاليف الموسيقي والالحان. محمد نوراة عروسة النيل انتاج المسرح الذهبي. - جائزة أفضل ديكور مسرحي: Advertisements 1- محمد عبد الوهاب غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة. 2- أحمد ابو الحسن عن عرض الجميلة و الوحش أكاديمية الفنون. - جائزة التميز في الديكور هادي جمال انتاج مودرن سكول طنطا عن صوت الموسيقى. - جائزة التميز في الديكور محمود ابو جريدة انتاج مودرن سكول طنطا عن صوت الموسيقى. - جائزة التميز في الديكور خالد عطالله عن عرض الالوان الثلاثه انتاج قصر ثقافة حسن فخر الدين أسوان. - أفضل أزياء وإكسسوار: 1- نعيمة عجمي عن مسرحية أليس في بلاد العجائب انتاج قطاع الفنون الشعبية و الاستعراضية فرقة تحت 18. 2- ماوية عيسي عن مسرحية صوت الموسيقي انتاج مودرن سكول طنطا. 3- يوستينا زكريا عن مسرحية غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة – المنيا. - شهادة التميز في الازياء و الاكسسوار اميرة صابر عن عرض الجميلة والوحش. - افضل مكياج مسرحي :- 1- رحاب عن مسرحية اليس في بلاد العجائب فرقة الفنون الشعبية و الاستعراضية فرقة تحت 18. 2- اسلام عباس عن مسرحية اليس في بلاد العجائب فرقة الفنون الشعبية و الاستعراضية فرقة تحت ال 18. - افضل عرائس واقنعة مسرحية : 1- محمد سعد عن ماسك الوحش الجيروكي في مسرحية اليس في بلاد العجائب انتاج قطاع الفنون العشبية و الاستعراضية فرقة تحت ال 18 2- محمد فوزي عن مسرحية خيالات انتاج فرقة كيان ماريونيت المستقلة 3- يوستينا زكريا عن مسرحية غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة – المنيا - جائزة افضل اضاءة مسرحية : 1- محمود جراتس في مسرحية غابة الاحلام انتاج مدرسة الزهراء الخاصة – المنيا 2- وليد درويش عن مسرحية الجميلة والوحش انتاج اكايمية الفنون - أفضل استعراضات : 1- ضياء شفيق عن عرض اليس في بلاد العجائب انتاج الفنون الشعبية فرقة تحت 18 - جائزة أفضل انتاج شهادة تقديرية : 1- طنطا مودرن سكول عن مسرحية صوت المسويقي 2- المسرح الذهبي ( مستقل ) عن عرض عروسة النيل 3- مدرسة الزهراء الخاصة بالمنيا عن مسرحية غابة الاحلام 4- فرقة كيان ارت المستقلة عن مسرحية خيالات 5- ثقافة شمال الصعيد الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مسرحية سندريلا المصرية ( رادوبي الجميلة ) يذكر أن فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري أقيمت في الفترة من 17 إلى 30 من شهر أغسطس الماضي .

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