شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ألبومات فرى ميكس بعد غياب 14 عاما.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد غياب 14 عام عن ألبومات الـفري ميكس، قرر نصر محروس عودتها من جديد وأعلن عن طرح ألبوم جديد "فرى ميكس 5" عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، وعلق على الألبوم الجديد: "بعد 14 سنة" رجعنا لكم من جديد بـ ألبوم فرى ميكس فرى ميوزيك لـ "صناعة النجوم فى الوطن العربي".

وكانت البومات "فري ميكس" جمعت العديد من نجوم الغناء بالوطن العربي وصنعتهم حتى أصبحوا نجوم كبار حالياً أبرزهم نجم الجيل تامر حسني وشيرين عبد الوهاب ومحمد منير وبهاء سلطان وخالد عجاج وحسن الأسمر وغيرهم، وكان آخر الألبومات "فري ميكس 4" طرح في عام 2005.