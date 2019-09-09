شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام من المغرب وغانا فى نادى السينما الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض نادى السينما الإفريقية الذى يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبد الوهاب ، الأربعاء 11 سبتمبر فى تمام السابعة مساءً بسينما الهناجر الفيلم الروائى الطويل " طفح الكيل " للمخرج محسن بصرى من المغرب.

وتدور أحداث الفيلم حول ادريس الذى يرحل برفقة زوجته زهرة على عجل إلى الدار البيضاء لحاجة ابنهما لعناية طبية فى المستشفى لعدم قدرته على تحمل صداع حاد يلازمه منذ أسابيع ، يقفز على من جسر جراء اكتئاب مزمن، لكنه ينجو من محاولة الانتحار، ليتم نقله إلى نفس المستشفى ، ويبقى مصير المريضين بين يدى طارق، الطبيب المخلص الذى فضل العمل فى بلاده على الهجرة إلى كندا .

فاز الفيلم بجائزة أحسن فيلم لمسابقة أفلام الحريات فى الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر مارس 2019 ، وستقام بعد الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائى فاروق عبد الخالق .

ويعرض بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يوم السبت 14 سبتمبر الفيلم الروائى الطويل " دفن كوجو " للمخرج صمويل بازاويل من غانا وتدور أحداث الفيلم حول " إيسى " ، حيث تستعيد ذكريات طفولتها والعلاقة المضطربة بين أبيها كوجو وعمها كوابينا ، بعد اختفاء أبيها كوجو فى رحلة تعدين غير قانونية مع كوابينا، تبدأ إيسى مغامرة سحرية لإنقاذ والدها .

Advertisements

فاز الفيلم بجائزة النيل الكبرى لأحسن فيلم روائى طويل فى الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر مارس 2019 ، وذلك لمعالجته الشاعرية والشخصية لمشاعر الإحساس بالذنب، وأيضا نظرته السينماتوجرافية المتميزة والعميقة ، كما سيتم عرض الفيلم فى مهرجان مالمو للفيلم العربى والذى تبدأ فعالياته فى الرابع من أكتوبر القادم ضمن ليلة مهرجان الأقصر بمهرجان مالمو والتى ستقام للاحتفاء بمهرجان الأقصر ودوره فى دعم السينما الإفريقية .

كما يعرض نادى السينما الإفريقية أفلامه أيضًا بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة فى 10 محافظات أخرى فى المواقع الاتية قصر الانفوشى ، مركز الإبداع بدمنهور ، قصر ثقافة الاسماعيلية ، قصر ثقافة بورسعيد ، قصر ثقافة أسيوط ، قصر ثقافة المنيا ، قصر ثقافة الزقازيق ، قصر ثقافة نعمان عاشور بالدقهلية ، قصر ثقافة الاقصر ، قصر ثقافة قنا وقصر ثقافة روض الفرج .

نادى السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام ، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلى المصرى وبالتعاون مع محافظة الأقصر .