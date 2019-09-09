شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. مسلسل 13 Reasons Why يسجل رقما قياسيا فى انخفاض التقييمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الموسم الثالث والأخير من مسلسل الدراما 13 Reasons Why، رقما قياسيا فى أقل نسبة تقييمات لمسلسل بعد أن انخفضت نسبة التقييم الخاصة بالموسم لـ 36% عبر موقع Rotten Tomatoes الشهير.





وعلى سياق متصل، قامت الشركة المنتجة بزيادة أجور الممثلين بشكل كبير فى الموسم الأخير ليتقاضى النجم العالمى "ديلان مينيت" 200 ألف دولار على الحلقة الواحدة، بزيادة حوالى 120 ألف دولار عن الموسم الثانى.

تدور قصة المسلسل حول كلاى جنسن الذى يعود لمنزله يوماً ما من المدرسة ليجد صندوقاً غامضاً على شرفة منزله واسمه مكتوبا عليه، ويكتشف أن بداخله شرائط كاسيت سجلتها زميلته فى الصف المعجب بها هانا بيكر، والتى أقدمت على الانتحار بشكل مأساوى قبل أسبوعين، وتشرح شرائط التسجيل أن هناك ثلاثة عشر سببًا جعلتها تقرر إنهاء حياتها.