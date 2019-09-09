شكرا لقرائتكم خبر عن A Beautiful Day in the Neighborhood يحصل على تقييم 100% بعد عرضه فى تورنتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فيلم السيرة الذاتية والدراما A Beautiful Day in the Neighborhood على تقييمات وصلت إلى 100% على موقع " Rotten Tomatoes"، عقب عرضه ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائى.



A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD

ومن المقرر طرح الفيلم فى دور العرض المختلفة حول العالم يوم 22 نوفمبر المقبل، العمل من إخراج مارييل هيلر، وتأليف ميكا فيتزرمان بلو، نوح هارفستر، ومن بطولة توم هانكس، ماثيو ريس، إنريكو كولانتوني، ويندي ماكينا، كريس كوبر، تامي بلانشارد، سوزان كيليتشي واتسون، سكينة جافري، مادي كورمان، كيتي كريستال.

ويظهر توم هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار ضمن أحداث الفيلم بوجهين، الأول دور "مستر روجرز" في A Beautiful Day in the Neighborhood، وهي قصة تدور حول انتصار اللطف على السخرية، بناءً على القصة الحقيقية لصداقة حقيقية بين فريد روجرز والصحفي توم جونود، وكيف سيتغلب تود جونود على شكوكه، ويتعلم التعاطف واللطف واللياقة من أكثر جيران أمريكا المحبوبين، اثناء تقديمه لـ برنامج "حي السيد روجرز" والذى يعد واحد من أشهر البرامج التي قدمت للأطفال، والتي ظل يقدمها لفترة طويلة.