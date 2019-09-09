شبيه حد التطابق ومعجب مجنون.. حكايات أكشاي كومار أغنى الهنود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يحتفل اليوم الفنان الهندي الكبير أكشاي كومار، بعيد ميلاده الثاني والخمسين، وهو من مواليد 9 سبتمبر 1967.

يهتم أكشاي كومار بعيد ميلاده كثيرًا، ويخطط كل عام لقضائه في مكان مختلف. وقد قال في تصريحات صحفية سابقة إنه سيقضيه هذا العام في لندن.

احتفل أكشاي العام الماضي بعيد ميلاده الحادي والخمسين بعشاء عائلي في مومباي، وكان من بين الضيوف صديقه ونجم فيلم Housefull 4 بوبي ديول. وفي عام 2017، أمضى عطلة الميلاد في الجبال المغطاة بالثلوج في سويسرا.

التقرير التالي يرصد لكم معلومات قد لا تعرفونها عن أكشاي كومار:

- ولد في "امريتسار" الهندية لعائلة بنجابية، وكان والده يعمل في الحكومة، وقد لوحظ عليه اهتمامه بالسينما من سن مبكرة جدًا وخاصة كراقص، ونشأ في دلهي في حي تشاندني تشوك قبل أن ينتقل إلى مومباي، حيث عاش في كوليوادا، التي كانت منطقة أخرى تسيطر عليها البنجابية.

- بدأ التمثيل في بوليوود بفيلم سوجاندا عام 1991، الذي فشل بشكل ذريع، ولم يحقق أي مردود لكومار، الذي لم يلاحظه أحد.

- انطلق بعد ذلك في عدد من الأفلام الناجحة، ليصبح واحدًا من أهم نجوم الهند وأكثرهم دخلاً وتحقيقًا للإيرادات.

- ارتبط عاطفيًا بعدد من الممثلات النجمات منهن عائشة جهولكا، بوجا باترا، رافينا تاندون، وشيلبا شيتي.

- خطب مرتين؛ الأولى الممثلة توينكل خانا ابنة الممثلين المحنكين راجيش خانا ودمبل كاباديا، والثانية تزوجها في 14 يناير 2001، وانجبا ابنهما الكبير آراف في 15 سبتمبر 2002، ثم انجبا ابنتها نيتارا، التي قال عنها إنها رائعة كوالدتها وتملأ وقت فراغي بالأسئلة الذكية دائمًا، بينما وصف ابنه أراف بأنه مصدر للسعادة والفخر.

- إحدى الصحف المحلية في مومباي في عام 2007، نشرت قصة تقول إن كومار وزوجته قد اختلفا وأن كومار ترك المنزل ويقيم في فندق، وفي 26 يوليو 2007 قام الزوجين بإرسال إخطار قانوني إلى الصحيفة مكذبين الشائعات، وقال كومار في تصريح صحفي: "هذا الخبر صدر من صحفي كاذب وغير مسؤول، حرية الصحافة لا بد أن تكون مصحوبة بالمسؤولية، وإلا لما نقدر الصحافة".

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- وفقًا لمجلة فوربس، جاء ممثل بوليوود أكشاي كومار في المركز الرابع في القائمة السنوية لأعلى الممثلين أجرًا في العالم، بمبلغ 65 مليون دولار في عام 2018.

- نشر عبر حسابه الشخصي بإنستجرام صورة له مستلقيًا على الأرض ويقوم بإطعام سلحفاة، وعلق: "أحيانًا كل ما تحتاجه هو خلع حذائك، الاستلقاء على الأرض وتطعم سلحفاة" ونعت كومار السلحفاة بصديقته الجديدة.

- أعلنت حكومة ولاية ماهاراشترا الهندية إعفاء فيلمه الجديد Mission Mangal من الضرائب، تقديرًا للرسالة الوطنية التي يقدمها.

ووفقًا لموقع "إنديا توداي"، فإن أرباح الفيلم بصالات العرض بولاية ماهاراشترا ستكون معفية من الضرائب. وقد حقق أرباحًا ضخمة منذ طرحه بصالات العرض 15 أغسطس الماضي.

- يعمل كومار حاليًا على فيلم جديد برفقة النجمة الهندية الصاعدة بقوة كيارا أدفاني، حمل اسم Laxmmi Bomb.

- يستعد أيضًا لبدء تصوير فيلم جديد يشهد عودة التعاون بينه وبين المخرج "نيراج بندي"، الذي أخرج له فيلم baby، وستدور أحداث الفيلم حول قصة حياة مستشار الأمن القومي الهندي Ajit Doval.

في عام 2008، منحته جامعة وندسور في أونتاريو بكندا، درجة الدكتوراة الفخرية في القانون كتقدير لمساهمته في السينما الهندية.

- حصل على إشادة واسعة بعد فيديو نُشر له وهو يسير بجانب أمه في لندن، حيث علق كومار على الفيديو "بغض النظر عن مدى انشغالك بالحياة، لا تنسَ أنها تكبر أيضًا في السن. لذلك أمضِ وقتًا معها، حتى لو لم يكن هذا سهلاً لظروف عملك، الأم تأتي أولاً".

- لدى أكشاي كومار معجب يحبه كثيرًا يشبهه لحد التطابق، يُدعى مجاهد مير من كشمير، بعد أن شارك صحفي من "ABB NEWS" صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أكشاي كومار لم يعلق على الخبر.

- نشر أكشاي كومار على حسابه عبر إنستجرام، فيديو لأحد معجبيه يدعى باربات، والذي سار على قدمه لمدة 18 يوميًا من مدينة دواركا إلى مومباي لمقابلته.