"يومين تحت الميه".. محمد إمام يكشف كواليس أصعب مشهد صوره في حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد إمام عن أصعب مشهد قام بتصويره في حياته، ضمن أحداث فيلمه الجديد" لص بغداد".

ونشر إمام صورة من كواليس الفيلم، ظهر فيها وهو داخل الماء، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام".

وعلق إمام على الصورة: " أكتر مشهد أكشن متعب صورته في حياتي، يومين تصوير تحت الميه .. على عمق ٦ متر.. من غير أكسجين ولا نضارة ولا بدلة غطس ".

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وتابع إمام: " وداني بايظة ، مناخيري مسدودة ، زوري واجعني، و مش شايف ولا حاجة بس برغم كل ده مبسوط إني عملتلكم مشهد ماتعملش حاجة زيه قبل كده هيبقى أول مرة تشوفوا أكشن بالطريقة دي في السينما المصرية بإذن الله".

واختتم محمد تعليقه: " كل هدفي أقدملكم حاجات جديدة ماشفناش زيها عندنا، إن شاء الله الفيلم يعجبكم جدًا".

"لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، ومن بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبدالوهاب، وكان مقررا طرحه في عيد الأضحى، إلا أنه تأجل بسبب عدم الانتهاء منه.