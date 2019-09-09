أمير طعيمة معلقًا على فيديو ابنة محمد صلاح: "تكبر شوية ونكتشفها"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تعليقا على فيديو نشره محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لابنته مكة وهي تغني وتعزف على بيانو صغير. وكتب أمير طعيمة في تعليقه: "أيوة بقى، تكبر شوية و نكتشفها". يُذكر أن أمير طعيمة، كتب الحوار لفيلم "الممر"، من بطولة أحمد عز ومن إخراج شريف عرفة.

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