في ذكرى رحيله.. ابنة خيرى شلبي تكشف عن العمل الأقرب لقلبه ومسلسل تبرأ منه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت ريم خيري شلبي، ابنة الكاتب الكبير خيري شلبي، إن والدها كان يهتم بأدق التفاصيل في كل عمل يقدمه، مشيرة أن العمل الأقرب لقلبه كان مسلسل "الوتد" وكان يراه عملا متكاملا.

وأضافت ريم في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" أن والدها تبرأ من مسلسل "وكالة عطية" بطولة الفنان حسين فهمي، المأخوذ عن رواية له تحمل نفس الاسم، موضحة أنه لم يكن يحب هذا المسلسل

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وتابعت ريم أن والدها تمنى العمل في مسلسل يخرجه نجله المخرج إسلام خيري، وأنه كان سعيدا بالنجاحات التي يحققها إسلام في عالم الإخراج.

وعن الأعمال التي تتمنى أن تُحول للدراما والسينما من أعمال والدها، قالت ريم إن جميع أعمال خيري شلبي تصلح للسينما والدراما لأنها أعمال ثرية، وأن روايته الشهيرة "العراوي، تم الاتفاق على تحويلها لعمل فني، لكن العمل تعطل، مشيرة إلى أن 80 % من أعمال خيري شلبي، هي سيرة ذاتية لحياته.

وتحل اليوم 9 سبتمبر، ذكرى رحيل الكاتب الكبير خيري شلبي، والذي ولد في 31 يناير 1938، ورحل عن عالمنا في 9 سبتمبر 2011، وقدم شلبي تراثا أدبيا هائلا، وأعمال خالدة مثل السنيورة، الأوباش، الشطار، الوتد، العراوى، فرعان من الصبار، موال البيات والنوم، ثلاثية الأمالى (أولنا ولد - وثانينا الكومى - وثالثنا الورق)"، وتم تحويل الكثير منها لأعمال سينمائية وتلفزيونية.