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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
تنتظرالفنانة شيرين، طرح فيلمها السينمائي الجديد "أعز الولد"، الذي انتهت من تصويره منذ ما يقرب من 9 أشهر، إلا أن الفيلم تم تأجيل عرضه أكثر من مرة.
وعلقت شيرين، على هذه الأزمة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أصحابه راكنينه في العلب"، والفيلم تحدد عدة مواعيد لطرحه، ولكن تم تأجيله لأسباب غير معروفة".
وأضافت: "كان من المفترض طرحه في السينما في إجازة نصف العام ثم تأجل لعيد الفطر ثم تأجل مرة أخرى لعيد الأم ثم عيد الأضحى ثم إجازة الصيف".
تدور أحداث فيلم "أعز الولد"، حول عصابة مجهولة الهوية يترأسها الفنان سامي مغاوري ضمن أحداث العمل، والتي قامت بخطف أحفاد بطلات العمل الثلاثة "دلال وميرفت وشيرين" وتحفظوا بهم داخل المصنع بغرض طلب فدية من الجدات اللواتي تواجهن العديد من المشكلات مع أحفادهن الذين يتعلقون بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن، الجهة المنتجة للفيلم أعلنت مؤخرًا موعد جديد لطرحه بدور العرض ليكون خلال شهر أكتوبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| شيرين عن تأجيل عرض فيلم "أعز الولد": "راكنينه في العلب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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