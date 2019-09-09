فيديو| سامو زين يكشف عن أحدث أغانيه " مثل الولد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان سامو زين مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، يكشف خلاله عن أحدث أغانيه ". وظهر سامو خلال الفيديو أثناء تسجيل الأغنية، وعلق على الفيديو: " قريبًا مثل الولد". يذكر أن الفنان السوري ساموزين طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "قولي قولي" على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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