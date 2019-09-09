بالفيديو| ابنه بيومي فؤاد تكشف أسرارًا عن مسرحية " 3 أيام في الساحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت "جود" أصغر أبناء الفنان بيومي فؤاد عن أسرار تخص مسرحية "3 أيام في الساحل" الذي يشارك والدها في بطولتها.
وقالت "جود" أثناء لقائها في برنامج "The insider"، المعروض على شاشة دبي،:" إنها سعيدة بحضورها المسرحية، إذ حضرت العرض ثلاث مرات حتى الاَن، مشيرة إلي أن الإفيهات أحيانا بتتغير، إلى جانب وجود تغييرات كثيرة في الملابس وبعض الجمل الحوارية".
بينما علق بيومي فؤاد: " أن جود انبته الصغرى حضرت المسرحية أكثر من مرة، لأنه أحيانًا كثيرة عندما يستيقظ من النوم، لا يجد سواها في المنزل فيضظر لاصطحابها معه بالمسرحية"
"٣ أيام في الساحل" يشارك هنيدي بطولتها النجوم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبو عوف، محمد محمود، ندا موسى، سامية الطرابلسي. والعمل من إخراج مجدي الهواري.
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