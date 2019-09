كادت أن تموت وهجوم بسبب الحيوانات.. يوم سيء لجينيفر لوبيز في تورنتو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عاشت النجمة العالمية جينيفر لوبيز أمس "يوم سيء"، أثناء حضورها فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي لحضور عرض أحدث أفلامها "Huslers".

وبدأت الحكاية عندما هاجمهما عدد كبير من مناصري حقوق الحيوانات خلال تواجدها على السجادة الحمراء، وانتهى اليوم بسقوطها على الأرض حتى أنها كادت أن تسقط من البلكون التي شاهدت منه الفيلم.

ووفقا لموقع "تي إم زد" الأمريكي، قوبلت جينيفر لوبيز بحالة من الهجوم على السجادة الحمراء، من مناصري حقوق الحيوان، حيث رفعوا لافتات ضدها منها "جينيفر لا تحب الحيوانات" "وتوقفي عن ارتداء الفرو"، حيث أن جينيفر لوبيز من أكثر الممثلات التي يحرصن على الظهور بالفرو في حفلاتها وأعمالها الفنية.

الهجوم ضد جينيفر لوبيز

جينيفر لم تعلق وابتسمت للكاميرات، وتلاشت النظر ناحية مهاجميها، لتدخل بعدها صالة عرض فيلمها "Huslers"، وأثناء جلوسها في البلكون، اختل توازنها، وكادت أن تسقط لولا أن أمسك بها أحد المجاورين، لتنجو من موت محقق وفقا لموقع "تي إم زد" الأمريكي.

فيديو السقوط

ومن المقرر أن يُعرض فيلم "Hustlers" في 13 سبتمبر الجاري في دور العرض الأمريكية.

وتقوم فكرة فيلم Hustlers على مقال نشر في مجلة New York Magazine عام 2016 بعنوان The Hustlers at Scores ويحكي عن قصة خداع راقصات التعري لعملاء وول ستريت، والفيلم من إنتاج الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز التي تشارك في بطولته أيضا إلى جانب كاردي بي وكونستانس وو وليلي راينهارت وجوليا ستايلز وكيكي بالمر، والفيلم من كتابة وإخراج لوريني سكافاريا.

يُذكر أن جينيفر لوبيز تعيش حالة من النشاط الفني، حيث أحيت سلسلة من الحفلات الغنائية في أغسطس الماضي ، في مصر وموسكو، ضمن جولتها الغنائية، التي أقامتها احتفالا بعيد ميلادها الخمسين.