تراند اليوم : نجل فضل شاكر في رسالته لفجر السعيد: مشتاقيلك في لبنان...

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد التي تعاني من وعكة صحية مقطع فيديو لعدد من الفنانين والمشاهير الذين دعوا لها بالشفاء.

وكان من بين النجوم الذين ظهروا في مقطع الفيديو الذى نشرته السعيد على حسابها على تويتر النجم الصاعد محمد شاكر نجل الفنان اللبناني فضل شاكر.

وكتبت السعيد في تعليقها على مقطع الفيديو الذي أرفقته : " أتوجه بالشكر والتقدير وخالص الامتنان إلى كل من الفنانة القديرة الرائعة منى شداد، الإعلامي الكبير نيشان الفنان القطري فهد الكبيسي الفنان الصاعد : " محمد فضل شاكر".

يذكر أن الإعلامية الكويتية مي العيدان، كانت قد كشفت من خلال حسابها على إنستجرام، آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد، مشيرة إلى أنها ستعاود الظهور على الشاشة قريبا جدا.

وبحسب الفيديو الذي نشرته العيدان لحلقة من برنامج "هنا الكويت"، وتعليقها عليه قائلة: " الاثنين في برنامجها الكويت9 مساء ‏أول ظهور للكاتبة فجر السعيد ‏بعد تعرضها لوعكة صحية".

وأضافت: "يالله الحين رجعت الدنيا حلوة. أخيرا رحلت الأيام الثقيلة".

وقد أشعلت بذلك التطبيق حيث تمنى المتابعون للسعيد التعافي السريع والعودة لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

يذكر أن الإعلامية فجر السعيد عانت من تسريب على إثر خضوعها لعملية تحويل مسار في المعدة، ما أدى إلى إصابتها بتسمم حاد في الدم تم على إثره نقلها إلى أحد المستشفيات الفرنسية.



