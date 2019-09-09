بالفيديو.. هاني شاكر يطرح أحدث أغانيه "بعمل نسيت"

طرح الفنان الكبير هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "بعمل نسيت"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وأغنية "بعمل نسيت"، من كلمات عماد عبيد، وألحان حسام الدين مصطفى، وتوزيع شريف حمدان. الدين مصطفى، وتوزيع شريف حمدان. Advertisements يذكر أن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر أحيا مؤخراً حفلاً غنائياً ضخماً في المحكى 3، وذلك ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ 28، وبدأ حفله بأغنية "بلدي" التى أشعلت حماس الجمهور الحاضر الذى حضر منذ الدقائق الأولى من أجل الاستمتاع بالحفل الراقي. المحكى 3، وذلك ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ 28، وبدأ حفله بأغنية "بلدي" التى أشعلت حماس الجمهور الحاضر الذى حضر منذ الدقائق الأولى من أجل الاستمتاع بالحفل الراقي.

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