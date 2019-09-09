منال العارف الأولى في دورة إعداد المدرب الدولي

حصلت الإذاعية الدكتورة منال العارف كبيرة مقدمى برامج بشبكة صوت العرب على المركز الأول فى دورة إعداد المدرب الدولى التى عقدت بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعات الأوروبية، وعقدت فى الفترة من نوفمبر 2018حتى يونيه 2019، والتحق بها 19 متدرباً من قطاعات الهيئة، منهم محمد نوار رئيس الإذاعة، وسوزان حامد رئيس قطاع القنوات الإقليمية ورؤساء الشبكات الإذاعية وبعض مديرى العموم.
وفى احتفالية خاصة حضرها إسماعيل الششتاوى وكيل الهيئة الوطنية للإعلام تم اختيار منال العارف للمركز الأول لبصمتها المتميزة فى التدريب بمعهد الإذاعة والتليفزيون.
يذكر أن الدكتور منال العارف كانت تعمل مذيعة بالبرنامج العام عدة سنوات ثم انتقلت مؤخراً إلى صوت العرب وهى من الإذاعيات المشهود لهن بالتميز.
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