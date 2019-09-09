هيفاء وهبي تعود للسينما بـ«عقد الخواجة».. والعرض في موسم رأس السنة

قرر صناع فيلم «عقد الخواجة» عرض الفيلم فى موسم رأس السنة المقبل، خاصة أن موضوعه يتناول أحداثًا تتناسب مع هذه الاحتفالات.

الفيلم يشهد عودة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى للسينما بعد غياب 5 سنوات بعد آخر أفلامها «حلاوة روح»، ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوى وأحمد داوود وإنتاج محمد وزيرى فى أول أعمال شركة «سنافر – snaper» التى دشنها مؤخراً لإنتاج عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة على أن يكون «عقد الخواجة» أول هذه الأعمال.

فيلم «عقد الخواجة» قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين

جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين، وجار تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جار الاستقرار عليها.

يذكر أن الوزيرى هو مدير أعمال هيفاء سابقاً، واستقال من العمل معها فى بيان رسمى بعد الهجوم عليه تعليقاً على رفضه لفرقة مشروع ليلى، وعلق وقتها أنه استقال من العمل كمدير أعمال

لها حفاظاً على نجوميتها، وشاركها بطولة مسلسل «الحرباية» الذى قدمته رمضان 2018، وكان أول ظهور فنى له، وسيشاركها البطولة فى فيلم «عقد الخواجة».

يذكر أن النجمة هيفاء وهبى اكتفت بالظهور كضيفة شرف فى الأعمال الدرامية المصرية بالعام الأخير، حيث شاركت بشخصيتها الحقيقية فى فيلم «خير وبركة» من بطولة نجمى مسرح مصر على ربيع ومحمد عبدالرحمن، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، كما حرصت على الظهور كضيفة شرف فى مسلسل «الواد سيد الشحات»، الذى قام ببطولته الفنان أحمد فهمى وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، وتردد أنها رفضت المشاركة كضيفة شرف فى الجزء الثانى من فيلم ولاد رزق وقامت النجمة غادة عادل بأداء الدور بدلا منها.