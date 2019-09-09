«الرائع» الأمريكي يفتتح الليلة الدورة الـ 26 للمهرجان التجريبي

نجيب سرور الحاضر الغائب بعرض بهية

تنطلق مساء اليوم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا فعاليات الدورة السادسة والعشرين، من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي، وتستمر فعالياته حتى 19 من الشهر الجاري، وتحل الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف الدورة ويفتتح العرض الأمريكى The Fantasticks فعاليات الدورة، وهو أحد أهم العروض التى قدمها المسرح الأمريكى فى تاريخه، ويصفه البعض بأنه جوهرة المسرح الأمريكي.

ويتناول العرض قصة مبنية على مسرحية The Romancers، للكاتب إدموند روستاند، وهو أكثر مسرحية موسيقية تم عرضها فى العالم، بمُصاحبة الموسيقى هارفى شميدت وكلمات توم جونز؛ ليُشاهد الجمهور على مدى عقود حكاية جارين من الآباء يقفان أمام سعادة طفليهما، لويزا ومات، الواقعين فى الحب فى مواجهة التظاهر بالعداء.

تقدم هذا العرض الاستعراضي، مجموعة موسيقية بسيطة، تظهر بشكل كلاسيكي، على نفس الوضع الذى افتتح به قبل أكثر من 50 عامًا واستمر تقديمه مدة خمسة عقود (42 عامًا بالتحديد) وتم عرضها 17162 ليلة عرض، ويعد هذا العرض أكثر مسرحية موسيقية تم عرضها فى العالم، وحصدت جائزة تونى «تكريم التميز فى المسرح» فى عام 1991.

كما أعلن المهرجان تكريم المؤلف المسرحى محمد أبو العلا السلامونى، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان سيد رجب والفنان أحمد كمال والناقد المسرحى عبد الرازق حسين، والفنانة هناء عبد الفتاح والمخرج محمد أبو السعود وعدد من المكرمين الأجانب والعرب، و3 أسماء آخرين من المسرحيين الراحلين.

يقيم المهرجان خلال فعالياته عددًا من المحاضرات الهامة لتعلم فن المسرح من بينها «محاضرة فى المسرح الغنائي» يقدمها سوزانا مارس، اريك ليتل، كاترينا جالكا، محاضرة للمخرج اليونانى المُكرَّم ثيودوروس تيرزوبولوس (عن العلاقة بين الاسطورة و الواقع)، محاضرة عن التمثيل ويشارك فيه فين شامبري- جوزى سيد- جوناثان والترز، ومحاضرة للمخرج الامريكى المكرم : لى بروير(علاقة الممثل بالمخرج )، محاضرة للمكرمة الاوغندية : جيسيكا قهوة (عن العرض المسرحى و مسرحة الزمان والمكان).

كما يقام عدد من الورش من بينها ورشة التعبير الشعرى للجسد للمخرج الفرنسى سباستيان بروتيه ميشيل،وورشة الدراماتورج للاسترالى بيتر ايكرسول،وورشة ذكريات الفضاء والجسد ، للمدرب اليابانى تشيمى فيوكوموري، مشروع كومب للفنون للمدرس الاوغندى جينجو اسماعيل، ورشة إخراج المسرح الراقص للأمريكى دان سيفر، وورشة اضاءة للأمريكى جان رايان .

عدد الدول التى تقدمت للمشاركة هذا العام بلغ ( 68) دولة, تقدمت بـ (197) عرضاً ، منها (39) دولة أجنبية؛ تقدمت بـ (92) عرضاً, وكانت أكثرها مشاركة هى دولة

الهند التى شاركت بثمانية عروض ، تلتها اليونان والبرازيل,وقد تقدمتا للمشاركة بسبعة عروض لكل منهما .

أما على مستوى الدول العربية فقد تقدم سبعة وثمانون عرضًا من خلال 16 دولة عربية, وكانت أكثرها تقدماً للمشاركة هى دولة تونس, إذ تقدمت بخمسة عشر عرضًا مسرحيًا, بالإضافة إلى عرضين إنتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.

و قد شكلت إدارة المهرجان لجنتى مشاهدة, إحداها للعروض الاجنبية برئاسة المخرج عصام السيد, وعضوية كل من: د. دينا أمين, د. مصطفى رياض, د. سحر الموجى, ود. جليليان كمبانا.

وتشكلت لجنة للعروض العربية برئاسة المخرج ناصر عبد المنعم, وعضوية كل من : المخرج فهمى الخولى, والناقد محمد مسعد, د. ياسمين فراج, والناقدة رنا عبد القوى.

وقد اختارت اللجنة الأولى (10) عروض أجنبية, واختارت اللجنة الثانية (8) عروض عربية ، بالإضافة إلى (4) عروض أفريقية من (18) عرضًا يمثل(13) دولة أفريقية غير عربية ، لتصاحب الندوة الفكرية التى ستُعقد حول المسرح الافريقى .

أما العروض المصرية فقد اختارت لجنة المشاهدة برئاسة الكاتب كرم النجار وعضوية كل من: د. سامية حبيب, د. محمد سمير الخطيب, والناقد باسم صادق، والمخرجة عبير على، عرضين فقط للمشاركة فى المهرجان من بين 35 عرضاً تقدموا للمشاركة.

نجيب سرور الحاضر الغائب بعرض بهية

وتشارك مصر بعرضين بالمهرجان المسرح المعاصر التجريبي، «ديستوبيا» للمخرج محمد الخشاب، لفرقة جماعة تفرد للفنون والمسرح، وعرض «بهية» لفرقة فرسان الشرق للتراث اخراج كريمة بدير، عن رواية نجيب سرور «ياسين وبهية».

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أما الدول العربية رغم قلة شاركة عروضها فى المهرجان الا انها اختارت أقوى مسرحيات لتقدمها للجمهور المصرى مثل «دون كيشوت» للمخرج معز العاشوري، «بروفا للإنتاج ـ تونس»، و«سندباد» للفرقة الوطنية للتمثيل ـ العراق، للمخرج د. أحمد محمد عبدالأمير، «علاش» «فرقة الكواليس للمسرح ـ المغرب»،اخراج عبدالفتاح عشيق، «اعترافات زوجية» للمخرج مأمون الخطيب لفرقة المسرح القومى السورى وزارة الثقافة السورية ـ سوريا، وافيون المانيا» كيرويو غراف، محمد ديبان، رؤية فنية، أسامة الحفيري.

شركة حركة للرقص ـ سوريا ـ المانيا، «الساعة الرابعة» لفرقة المسرح الحديث التابع لجمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح،

للمخرج ابراهيم سالم البيرق، «جزء من الفانية» لفرقة المسرح الكويتي، اخراج عبدالعزيز النصار.

وتقام العروض على المسرح العائم الصغير والكبير بدار الأوبرا والغد وميامي، ومتروبول، السلام.

مركز الهناجر للفنون، ركز الابداع الفني، مسرح الجمهورية،والفلكى الجامعة الأمريكية قاعة إيوارت».

ويطلق مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته مؤسسة ATPA كمشروع مسرحى جديد، عربى الهوية، يهدف الى النهوض برؤية مسرحية عربية مشتركة بين المسرحيين العرب، تدعيماً للجهود الكبيرة التى تقوم بها الكيانات المسرحية العربية الفاعلة على امتداد وطننا العربي. و ذلك عن طريق إنتاج عروض مسرحية عربية شرطها الرئيسى مشاركة مسرحيين من مختلف الدول العربية فى العمل الواحد، حسبما يَتَطَلَبُه العمل المُنتج، ولغرض أسمى يتمثل فى “تفعيل الجانب الوحدوى العربى عبر فن المسرح”.

ويعتبر الدكتور سامى الجمعان الناقد الأكاديمى و المؤلف السعودى صاحب الفكرة التى يطلقها لكافة المسرحيين العرب الراغبين الانخراط فيه، وقرر الجمعان أن يكون المهرجان بداية لتنفيذ المشروع، دون أن يتكلف المهرجان اية مصاريف.

ووافقت إدارة المهرجان على عرض أول عمل للمؤسسة – على هامش المهرجان – وهو مسرحية ” انتحار معلن”، والتى تترجم فكرة المشروع ورؤيته وأهدافه بالتزامن مع إطلاقه رسميا، فقد تَشَكل فريقُها من ثلاثِ دولٍ عربية فجاء التأليف سعوديا لدكتور سامى الجمعان والإخراج مصريا لمازن الغرباوى والتمثيل تونسيا لمنى التلمودي، مع فريق عمل من تونس ومصر، وتعتبر هذه المسرحية هى النموذج التجريبى الأول لفكرة ATPA القائمة على الشراكة العربية فى إنتاج عروض مسرحية تعرض مسرحية ” انتحار معلن ” يومى 13 – 14 سبتمبر فى تمام السابعة مساء على مسرح الغد.

ويفتح المهرجان صباح الأحد القادم ضمن فعالياته باب النقاش حول ما هو المسرح الإفريقى وخصوصيته، ووضع حجر التنظير لهذا المسرح بعقول أبنائه من القارة الإفريقية فنانين وأكاديميين. يزيد المناقشات ثراء وجود محور للعروض الإفريقية بالمهرجان هذه الدورة،ويشمل مؤتمرا فكريا ينقسم الى أكثر من محور.

يتحدث فيه السفير على مهدى سفير اليونسكو للسلام والأمين العام للهيئة الدولية للمسرح ITI– السودان وكينيه إيجوينو مؤلف مسرحى وأكاديمي، رئيس مؤسسة المسرح الأفريقى AFTA، مؤسس جماعة العمل البحثية حول المسرح الإفريقى والكاريبى بالهيئة الدولية للبحوث المسرحية IFTR، عضو هيئة التحرير ببعض المجلات المتخصصة فى المسرح الإفريقي- نيجيريا.

وتقام الجلسة الثانية بعنوان الكلمة: قضايا النوع والهوية فى المسرح والأداء الأفريقى المعاصر يشارك فيها إيمان عز الدين وهى أستاذ مساعد فى الدراما والنقد، عضو مؤسس لقسم الدراما والنقد المسرحى بجامعة عين شمس عضو الهيئة الدولية للبحوث المسرحية IFTR وكذلك الجمعية المصرية للأدب المقارن والجمعية المصرية للنقد الأدبى مصر.

أما الجلسة الثالثة تقام تحت عنوان «مداخل لدراسة المسرح الإفريقي» يديرها محمد أمين عبدالصمد:وهو مؤلف مسرحى وناقد وباحث فى المسرح والأنثروبولوجيا-مصر،يناقشها آوى مانا أسيدو: مؤلفة مسرحية، محاضر فى قسم الفنون المسرحية بجامعة غانا، عضو اللجنة التنفيذية بالهيئة الدولية للبحوث المسرحية IFTR –غانا.

الجلسة الرابعة تحمل عنوان تكوين اللغة والسياسات فى المسرح الإفريقى ما بعد الاستعمار.

يحاضر فيها لوت زينب، أستاذة جامعية فى المدرسة العليا للأساتذة مستغانم الجزائر، ناقدة وباحثة أدبية –الجزائر.