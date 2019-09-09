يواصل الفنان رامي جمال تسجيل أغنيات جديدة من ألبومه المقبل، والذي لم يستقر على أسمه بعد.
وأكد الفنان رامي جمال في تصريح خاص لـ "الوفد"، قائلاً: "أن الألبوم الجديدسيكون بمثابة مفأجاة للجمهور، ومن المقرر عرضه قريباً".
و رفض جمال الإفصاح عن موعد النهائي لطرح الألبوم، مؤكداً أن الألبوم ستكونبه بعض الأغنيات التي سيتم تصويرها على هيئة الفيديو كليب، بشكل لم يعرض من قبل.
ويشار الي أن آخر ألبومات رامي جمال كان ألبوم "ليالينا" والذ حقق نجاحاً باهراً، ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر عبر "الوفد".. رامي جمال لجمهوره: "ألبومي القادم مفاجأة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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