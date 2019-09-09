شاهد.. لطيفة تروج لحفلها بالإسكندرية

روجت الفنانة التونسية لطيفة، لحفلها المقبل، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي عبر موقع الصور والفديوهات "إنستجرام".
وعلقت "لطيفة" علي الفيديو قائلة:" وحشتوني حبايبي في اسكندرية مستنياكم يوم الجمعة 13 سبتمبر".
ويشار إلي أن آخر أعمال لطيفة فيديو كليب "أمي" بمنسابة عيد الأم من كلمات الشاعر أحمد سامي ورامي جمال الدين وألحان وتوزيع إسلام صبري.
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