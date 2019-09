شاهد.. لطيفة تروج لحفلها بالإسكندرية

View this post on Instagram

حبايبي في اسكندرية مستنياكم يوم الجمعة ١٣ سبتمبر في حفل #اليكس_ويست .. وحشتوني 😘♥️ • • #لطيفة #حفل_الاسكندرية #Latifa #Alexwest #BrandStamp @westcityclub