لولا جفان تستعد لطرح أغنية جديدة .. تعرف علي التفاصيل

تستعد الفنانة اللبنانية لولا جفان لطرح أغنية جديدة بعنوان "في كل حلو لوله" وذلك خلال الأيام المقبلة. الأيام المقبلة. الأغنية من كلمات حيدر الساعدي وألحان أحمد العتباني وتوزيع موسيقي لسليمان دميان وأسامة سامي. وتوزيع موسيقي لسليمان دميان وأسامة سامي. ويذكر أن آخر أعمال لولا جفان فيديو كليب بعنوان "ما فيش كده" مع الفنان جاد شويري,

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