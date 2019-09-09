مفاجأة .. عودة "Call of the Wild" من جديد في 2020

تستعد شركة والت ديزني ستوديوز موشن بيكشرز العالمية لطرح فيلم " Call of the Wild"، ومن المقرر عرض الفيلم في شهر فبراير من عام 2020، وذلك بجميع دورالعرض.
وفيلم " Call of the Wild"، من تأليف ميخائيل جرين، وإخراج كريس ساندرز، وبطولة كارين جيلان، برادلي ويتفورد، هاريسون فورد،دان ستيفنز، جين لويزا كيلي، كارا جي، عمر سي، ويس براون، كولين ووديل، بريستون بيلي، تيري نوتاري، أليكس سولويتز، براد جرينكويست، سكوت ماكدونالد، لاري سيدار.
وتدور أحداثه حول كلب زلاجات يكافح من أجل البقاء في البرية بألاسكا.
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