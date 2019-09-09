فتح تحقيق في تعدي حكيم على موظف "الموسيقيين المصرية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم إبراهيم الصغير، مندوب نقابة المهن الموسيقية المصرية، بشكوى ضد المطرب المصري حكيم، يتهمه بسبه وقذفه أثناء تأدية عمله.

وقال طارق مرتضى، المتحدث باسم النقابة لـ"العين الإخبارية" إن النقابة تجري حاليا تحقيقا موسعا بشأن شكوى الصغير ضد المطرب حكيم، مضيفا أن الواقعة حدثت طبقا لأقوال "الصغير" داخل أروقة أحد فنادق القاهرة، وشهدت اشتباكا بين حكيم، ومندوب النقابة.

وأوضح مرتضى إنه طبقا للرواية فإن الخلاف نشب إثر تكذيب النقابة لرواية حكيم التي تفيد تعرضه لحادث سير منذ يومين.

وتابع مرتضى: "حكيم كان مرتبطا بحفل داخل الفندق وعندما رأى مندوب النقابة إنهال عليه وعلى النقابة بالسباب والشتائم، ما دفع المندوب لاستدعاء لجنة التفتيش بالنقابة، ووسبها حكيم أيضا، مما اضطرهما لاستدعاء رئيس لجنة العمل بالنقابة والذي سبه حكيم أيضا كما سب مجلس النقابة"، مشيرا إلى أن مسؤولي النقابة تقدموا بشكوى لسعد متولي مدير الشؤون القانونية بالنقابة للتحقيق في هذه الوقائع.