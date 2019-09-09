عاصي الحلاني يسقط عن الحصان ويُنقل الى المستشفى

Sep 09, 2019 نُقلَ فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني الى مستشفى رياق في البقاع بعد تعرضه لحادث أدى الى سقوطه عن الحصان. Advertisements ومن المعروف عشق عاصي لهواية ركوب الخيل في مزرعته “الحلانية” التي تضمّ اسطبلات للخيول في البقاع. وعلمنا ان صحّة “الحلاني” جيدة وأنّ الحادث تسبب بكسر في إصبعه وهو تلقى العلاج اللازم وخرج من المستشفى. من “الخليج 365” حمدالله على السلامة لعاصي الحلاني.







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