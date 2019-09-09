شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه حصيلة إيرادات السينما المصرية أمس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت السينما المصرية المصرية أمس الأحد مليون جنيه فى شباك التذاكر موزعة على الـ 5 أفلام المعروضة منذ بداية عيد الأضحى، حيث تقلص معدل الإيرادات اليومية مع مررو الوقت على طرح الأفلام إضافة إلى الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد، وهو ما جعل الإقبال على السينمات يكون أكثر فى أيام الإجازات، وجاءت إيرادات كل فيلم يوم أمس الأحد كالتالى.

حقق أمس 303 آلاف جنيه، وهو بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصار وشيرين رضا وتارا عماد ومروان يونس وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم خالد الصاوى، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

حصد أمس 482 ألف جنيه وهو بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف وتأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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حقق أمس الأحد 155 ألف جنيه، والفيلم بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.

جاء ايراداته أمس الأحد 29 ألف جنيه، وهو إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن.

حصد أمس الأحد 15 ألف جنيه، وهو بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر وصافيناز ونرمين ماهر ومحمد محمود وأحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدرى