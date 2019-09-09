شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تسلم شهادات وجوائز المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت، منذ قليل، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والفنان أحمد عبد العزيز، لحفل توزيع شهادات وجوائز الفائزين التى منحتها لجان تحكيم المهرجان القومى للمسرح، وذلك بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تسلم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ورئيس المهرجان النجم أحمد عبد العزيز، ومدير المهرجان الفنان القدير إسماعيل مختار، شهادات التقدير والتميز، بحضور بعض أعضاء اللجنة العليا.

يذكر أن فعاليات مهرجان القومى للمسرح المصرى أقيمت فى الفترة من 17 إلى 30 من شهر أغسطس الماضى.