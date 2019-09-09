شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يعلن موعد أغنيته الرابعة من ألبومه "هتزهزه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب مصطفى حجاج عن موعد طرح أغنية جديدة ضمن ألبومه الجديد "هتزهزه"، عبر صفحته الرسمية "تويتر"، غداً الثلاثاء قائلا: "هنرجع تاني نكمل أغاني ألبوم "هتزهزه" وهننزل بأغنية كل يوم ثلاثاء زي ما وعدناكم"، وقال: "انتظروا غداً الأغنية الرابعة من ألبوم هتزهزه إن شاء الله تعجبكم.. تفتكروا الأغنية الجاية هتكون إيه ؟؟".

وطرح حجاج أغنية "هتزهزه" وهي ثالث أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل نفس اسم الأغنية وذلك عبر يوتيوب، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبد الهادى وهندسة صوتية هانى محروس.

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ألبوم "هتزهزه" استغرق مصطفى حجاج فى تحضيره 3 سنوات كاملة، وتقرر طرح كل أسبوع أغنية منه والبداية اليوم بأغنية "آه يا حنان"، وتعاون حجاج فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي وياسر نور.

يذكر أخرآعمال مصطفى حجاج دويتو أصالة بأغنية بعنوان"لما تقول ياعوم" كلمات مصطفى حسن والحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوى، داخل أحداث فيلم ولاد رزق 2، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف.