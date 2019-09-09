شكوى ضد حكيم في نقابة المهن الموسيقية

متابعة بتجــــــــــــرد: حالة من الجدل أثارها الفنان حكيم منذ أيام قليلة عقب إعلان خبر تعرضه لحادث أدى لانقلاب سيارته، الأمر الذي أكده خلال فيديو قام بنشره على موقع “إنستقرام” وعلق عليه قائلا “انكتبلي عمر جديد” .

وظهر حكيم خلال الفيديو وهو مبتسم مما جعل نقابة المهن الموسيقية المصرية تستنكر الأمر ليتقدم منصور هندي بشكوى للنقابة عن هذا العمل، إضافة لاتهام هندي له بالسب والقذف قبل حفل لحكيم.

وبناء عليه أصدرت النقابة بياناً أكد من خلاله المايسترو حماده أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية أن النقيب الفنان هاني شاكر قد أحال الشكوى التي تقدم بها منصور هندي رئيس لجنة العمل ضد الفنان حكيم إلى اجتماع مجلس الإدارة المقبل نهاية الأسبوع الحالي لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

Advertisements

وأكد أبو اليزيد أن النقابة لم تتخذ أي إجراءات بشأن الواقعة وأن الأمر تم إحالته للمجلس في الاجتماع المقبل.

وكان منصور هندي رئيس لجنة العمل قد تقدم بشكوى ضد الفنان حكيم اتهمه فيها بالتعرض له ولمندوب النقابة بالسب والقذف قبل حفل له بأحد فنادق القاهرة.

كما يناقش المجلس ضمن جدول أعماله في جلسته المقبلة كشف حساب الفترة القصيرة المنقضية منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل شهرين، كما يناقش المجلس عددا من القرارات الاقتصادية المهمة منها رفع قيمة المعاش للموسيقيين نهاية العام الحالي.