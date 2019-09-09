جان يامان يتبرأ من علاقته بـ ديميت أوزديمير وهي تشنّ هجومًا عنيفًا عليه

متابعة بتجـــــــــــرد: شنّت النجمة التركيّة ديميت أوزديمير هجومًا عنيفًا على شريكها في مسلسل “الطائر المبكر” جان يامان بعد تصريحاته الأخيرة عن علاقتهما.

ديميت أبدت استغرابها من الكلام الذي صدر عن جان بأنّهما حاولا إيهام الرأي العام بعلاقة حب تجمعهما من أجل زيادة نسب المشاهدة.

ووصفت كلام جان بالغير منطقي وكشفت أنّها تمنّت أن يكون اللقاء غير صحيح أو أنّ الكلام مفبرك وتساءلت عمّا إذا كان المسلسل بحاجة لذلك.

ديميت التي قالت بأنّ كلام جان لا يُصدّقه عاقل نفت اختلاقهما لقصة حب بينهما واتّهمت جان بتأليف الأوهام معبّرة عن انتظارها توضيحًا منه.

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وطلبت ممّن يريد التّأكّد من طبيعة العلاقة بينهما الرجوع لفريق عمل المسلسل وشركة الإنتاج والسؤال عن الأجواء في الكواليس.

وكان جان قد صدم الرأي العام بإعلانه أنّ علاقته بديميت أوزديمير كانت مفبركة نافيًا أن تكون خداعًا بل مجرد تسويق للمسلسل.

ويُعتبر هذا الخلاف هو الأول من نوعه بين الثنائي الأكثر شهرة في العام الماضي أمام الجمهور بعد الكثير من الأخبار عن مشاكل خلف كواليس المسلسل.