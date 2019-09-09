عمرو يوسف يتحدّث عن نجاح “ولاد رزق 2” وهذا ما قاله!

متابعة بتجــــــــــرد: تحدث الفنان المصري عمرو يوسف عن نجاح فيلم ولاد رزق في جزئه الثاني الذي بدأ عرضه في صالات السينما منذ فترة وحقق أرقامًا كبيرة.
يوسف نشر صور له من مقابلة مع ET بالعربي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وكتب بتعليقه عليها: “ايرادات ولاد رزق 2 العظيمة انتم السبب فيها بس بالنسبالي الاهم أن الفيلم عجبكم و أغلبية الناس دخلت تشوفه اكتر من مرة و ده النجاح الحقيقي”.
وأضاف: “فرحان جداً بالنجاح الكبير ده و استمتعت بالعمل في فيلم كبير زي ده مع كل اصحابي و اخواتي و طبعاً المخرج المهم طارق العريان”.
وتابع: “شكراً ليكم و يارب دائماً عند حسن ظنكم عشان الواحد بينسي المجهود و التعب لما العمل بيعجبكم”.
يُذكر أن عمرو يوسف يستعد للتعاون مع الفنان المصري حسن الرداد حسب تصريحات الأخير التلفزيونية في الفترة الماضية.
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