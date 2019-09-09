حقيقة الفيلم الذي سيجمع عادل امام وتامر حسني

بعد انتشار عدة اخبار تفيد عن فيلم جديد يتم التحضير له سيجمع كل من النجمين المصريين عادل امام وتامر حسني.

نفى المخرج رامي امام نجل الزعيم عادل امام هذا الخبر جملة وتفصيلاً، وذلك في تصريح حصري لـ “اي تي بالعربي” وأكد أن الزعيم مشغول حالياً بتصوير مسلسل “فالانتينو ” الذي استنأف تصويره الاسبوع الماضي.

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نذكر ان عادل امام عاد الى موقع التصوير الاسبوع الفائت لاستكمال تصوير “فلانتينو” المتوقع عرضه في رمضان 2020.

المسلسل بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، والعديد من الفنانين الشباب، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

وكان الزعيم قد غاب لأول مرة عن الموسم الرمضاني 2019 وذلك بعد سبع سنوات من التواجد في الشهر الفضيل.