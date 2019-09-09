ليدي غاغا تُثير تساؤلًا بصورة على "إنستغرام".. هل ارتبطت رسميًا بـ"دان هورتون"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن تردّدت شائعات عن مواعدته منذ أشهر، نشرت المغنية ليدي غاغا صورةً تكشف علاقتها بالنجم ومهندس الصوت دان هورتون.

فقد انتقلت المغنية البالغة من العمر 33 عامًا إلى "إنستغرام" وشاركت صورة لطاولة عشاء رومانسية لشخصين على ضوء الشموع مع معقد للزهور ووضعت علامة على صفحة "إنستغرام" الخاصة بهورتون إلى جانب العديد من القلوب الحمراء.

وكانت غاغا وهورتون شوهدا وهما يتبادلان القبل على الغداء في أواخر يوليو، بعد خمسة أشهر من انفصالها عن منتج الأفلام كريستيان كارينو.

وقال أحد المصادر لصحيفة "ويكلي ويكلي" بعد رصدهما في مأدبة غلانفيل في استوديو سيتي، كاليفورنيا: "لا يبدو أنهما يهتمان بأن الناس يمكنهم رؤيتهما، لاحظها الجميع، لكنها لم تتضايق، كانت تبدو جميلة ولطيفة حقًا".

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وأضاف: "كانا يتحدثان ووجهاهما عن قرب ويمسكان أيديهما قليلاً على الطاولة".

كما شوهدت غاغا مع هورتون في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في باسادينا، كاليفورني، حيث حضر الثنائي حفلتي The Cure وThe Pixies سويًا.

يُذكر أن غاغا انفصلت عن كارينو، بعد المواعدة منذ عام 2017، بعد أن قيل إنه عرقل عملها الإبداعي.