It: Chapter Two يتصدّر إيرادات السينما الأميركية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تصدّر فيلم الرعب “It: Chapter Two" إيرادات السينما في أميركا الشمالية محققاً 91 مليون دولار. ومن بطولة بيل سكارسغارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي.
وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الإثارة والحركة "Angel Has Fallen" من المركز الأول إلى بستة ملايين دولار . كما تراجع الفيلمين الكوميدي Good Boys من المركز الثاني إلى الثالث بـ 5.4 مليون دولار، وفيلم الرسوم المتحركة "Lion King 2019" من المركز الثالث إلى الرابع بـ 4.2 مليون دولار.
أما الفيلم الدرامي "Overcommer" فتقدم من المركز السادس إلى الخامس محققاً 3.8 مليون دولار .
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