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شكرا لقرائتكم خبر عن صور..كواليس أغنية جديدة لـ رنا سماحة بتوقيع إبراهيم دردير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المطربة رنا سماحة أول أمس أغنية سينجل جديدة ، لم تكشف عن اسمها حتى الآن لتكون مفأجاة للجمهور وقت طرحها على حسب قولها، والأغنية من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.
وقال مؤلف الأغنية إبراهيم درير، إنه سعيد بالتعاون مع المطربة رنا سماحة، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة لأنها تحمل طابع رومانسى مقسوم.
ومن المقرر أن يتم طرحها بعد انتهاء عمليات المونتاج خلال الأيام المقبلة، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وقت طرحها.
يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "فينى وجع"، التى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.
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