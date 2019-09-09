شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادثة سيارته.. داوين جونسون يطمئن جمهور كيفن هارت على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمى داوين جونسون على طمئنة جمهور صديقه الممثل العالمى كيفن هارت على صحته، بعد تعرضه الأسبوع الماضى لحادث سيارة، نقل على إثرها للمستشفى وأجرى عملية جراحية فى الظهر.

وأكد جونسون أثناء ظهوره فى أحد البرامج التليفزيونية أن "هارت" يتعافى من الحادثة بشكل جيد، وأشار إلى أن هارت يعتبره ابنه وليس صديقه، بعد أن قطع شهر العسل للاطمئنان على صحته ومؤازرته والتواجد بجانبه أثناء الحادث.

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وأضاف جونسون فى حديثه: "أنا أحب هارت، إنه أحد أفضل أصدقائى، والحمد لله أن الوضع لم يكن أسوأ من ذلك، إنه رجل محظوظ، وهو يعرف ذلك ايضاً، أتمنى له التوفيق وسرعة التعافى والعودة مرة أخرى سريعاً للشاشة".

وكان قد تم نقل هارت إلى المستشفى بعد إصابته بجروح فى الظهر بعد حادث سيارة فى لوس أنجلوس فى منتصف الليل، ووفقا لدوريات الطرق السريعة فى كاليفورنيا، كان هارت يركب سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 على طريق مولهولاند السريع فى وقت وقوع الحادث.

وذكر التقرير أن السائق جاريد بلاك فقد السيطرة على السيارة وارتطم بأحد السدود، والذى أصيب بإصابات بالغة، وأكدت الدورية أنه كان طبيعيا وقت الحادثة ولم يكن تحت تأثير الكحوليات.