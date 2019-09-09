شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايرس وأريانا جراندى ولانا دل راى يطلقن أغنية جديدة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمات العالميات مايلى سايرس وأريانا جراندى، ولانا دل راى، لطرح أغنية جديدة تجمعهن بعنوانDon't Call Me Angel يوم الجمعة المقبل.

ونشرت سايرس مقطعا صوتيا مدته 15 ثانية عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر للأغنية الجديدة المرتقب صدورها يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر.

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وفى سياق متصل تعيش سايرس أياما صعبة فى الفترة الحالية، بعد انفصالها عن زوجها ليام هيمسوورث منذ أسابيع قليلة، بعد زواج دام لأكثر من 6 أشهر.

وطرحت سايرس أغنية بعنوان Slide Away منذ أيام قليلة، تسرد فيها تفاصيل حياتها وعلاقتها مع زوجها السابق ليام هيمسوورث، بعد فشلهما فى الاستمرار فى تلك العلاقة العاطفية التى جمعتهما منذ سنوات.