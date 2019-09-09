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صور.. شاهد كواليس أحمد السقا مع "العنكبوت" بالأقصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم أحمد السقا من مدينة الأقصر اليوم الاثنين بعد انتهاء تصوير مشاهده فى فيلمه "العنكبوت"، والتى جمعت بينه وبين النجمة منى زكى وظافر العابدين وننشر صور من كواليس التصوير.

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فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

ويشارك فى بطولته كل من: النجمة منى زكى، والفنان ظافر العابدين والفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب والعمل تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

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