شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم جونى ديب فى Deauville American Film Festival.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر النجم العالمى جونى ديب العرض الأول لفيلمه الجديد " Waiting for the Barbarians "، وذلك بفعاليات Deauville American Film Festival المقام فى دوفيل بفرنسا، وكان بصحبة ديب - البالغ من العمر 56 عاما - النجم مارك ريلانس، بالإضافة إلى منتجى الفيلم، أندريا إيرفولينو ومونيكا باكاردي.

وبعد عرض الفيلم تم تكريم جونى ديب، والذى قدمته له النجمة العالمية كاترين دونوف.

يذكر أن فيلم " Waiting for the Barbarians " يشارك جونى ديب فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم مارك رايلانس وروبيرت باتينسون.

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جوني ديب



جوني ديب



جوني ديب



جوني ديب