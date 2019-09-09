شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون بعرض Marriage Story فى تورنتو بفستان من Oscar de la Renta والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون الأنظار، وذلك خلال حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد " Marriage Story " على مسرح وايت جاردن فى تورنتو بكندا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائى الدولى لعام 2019، والذى تستمر فعالياته حتى 15 سبتمبر الحالى.

وحضر أيضا العرض أبطال العمل الذين تألقوا على السجادة الحمراء، ومن أبرزهم آدم درايفر وراى ليوتا وسموت ستوبر ونوح بومباش .

وحرصت سكارليت جوهانسون على توقيع الأوتوجرافات للمعجبين، والتقطت معهم الصور التذكارية، وكانت جوهانسون مرتدية فستانا ذا تصميم مذهل من اللونين الأبيض والأسود، وحمل الفستان توقيع دار أزياء " Oscar de la Renta ، والذى أظهر التاتو المرسوم على ظهرها بمساحة كبيرة.