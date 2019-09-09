رسالة من إنجي خطاب لشيري عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
وصفت الفنانة إنجي خطاب صديقتها الفنانة شيري عادل بـ"الصديقة والأخت وبنت الأصول".
نشرت إنجي صورًا مجمعة مع شيري، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "كل يوم بتثبتيلي إنك ونعمة الصديقة والأخت، دايمًا جمبي في أي حاجة، ربنا يباركلي فيكي ويخليكي ليا يا بنت الأصول، بحبك".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجى خطاب مسلسل "كلبش ٢" بطولة الفنان أمير كرارة، هالة فاخر، روجينا، هيثم أحمد زكي، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
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