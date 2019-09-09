ليلى علوي تشارك جمهورها ذكريات شبابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: استعادت الفنانة ليلى علوي ذكرياتها بصور نشرتها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". علقت ليلى على الصور: "ذكرياتك تجعلك من أنت، صور قديمة تجلب الكثير من الذكريات الجميلة". جدير بالذكر أن الفنانة ليلى علوي شاركت يوليو الماضي في افتتاح مهرجان أصيلة الدولي بالمغرب.

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