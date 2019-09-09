إنجي علاء تنشر صورًا من كواليس مسلسل "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الكاتبة إنجي علاء صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "بلا دليل".

ظهر في الصور بطل العمل الفنان خالد سليم، والمنتجة إيمان سمير، وعلقت إنجي على الصور: "مع النجم خالد سليم بطل مسلسل (بلا دليل)، والمنتجة إيمان سمير من كواليس التصوير".

مسلسل "بلا دليل" يشهد أولى تجارب إنجي علاء في كتابة السيناريو، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، يستمر 45 حلقة.

المسلسل بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.