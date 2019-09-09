بالصور.. تامر حسني وخالد الصاوي في كواليس " الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر المخرج سعيد الماروق، عبر حسابه الرسمي على " إنستجرام"، صورًا من كواليس فيلم "الفلوس"، المقرر طرحه في السينمات 2 أكتوبر المقبل.

ظهر في كواليس الفيلم كل من الفنان خالد الصاوي، والفنان تامر حسني، وعلق الماروق على الصور بقوله: "قريبًا فيلم الفوس".

"الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام، إضافة إلى ظهور ويزو ومي عز الدين وعلي ربيع وأحمد السقا كضيوف شرف.

الفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.