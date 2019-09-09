محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشر المخرج سعيد الماروق، عبر حسابه الرسمي على " إنستجرام"، صورًا من كواليس فيلم "الفلوس"، المقرر طرحه في السينمات 2 أكتوبر المقبل.
ظهر في كواليس الفيلم كل من الفنان خالد الصاوي، والفنان تامر حسني، وعلق الماروق على الصور بقوله: "قريبًا فيلم الفوس".
"الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام، إضافة إلى ظهور ويزو ومي عز الدين وعلي ربيع وأحمد السقا كضيوف شرف.
الفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تامر حسني وخالد الصاوي في كواليس " الفلوس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.