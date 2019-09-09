أصالة في صورة مع طفليها: "منبع السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت الفنانة أصالة نصري صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، جمعتها بطفليها علي وآدم. علقت أصالة على الصور: "شوية سعادة مع منبع السعادة". يذكر أن الفنانة أصالة نصري تزوجت بالمخرج طارق العريان عام 2006، وأنجبت منه طفليها آدم وعلى.

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